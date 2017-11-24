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пятница
24.11.2017
12:44:52
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Сегодня Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина проведет акцию «Женщина с ребенком на руках»Акция пройдет в городском родильном доме.
Сотрудники библиотеки придут в роддом, чтобы поздравить молодых мам с самым важным событием в их жизни — рождением малыша. Счастливым мамам в торжественной обстановке будут вручены красочные детские книги, а также специально подготовленные к этому событию рекомендательные и информационные буклеты для молодых родителей «Советы молодым мамам», «Новое в законодательстве о материнском капитале и других выплатах».
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