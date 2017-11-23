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четверг
23.11.2017
23:19:38
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Болевой шок не только для ребенка. Мирное чаепитие в детском центре обернулось для двухлетнего малыша ожогом II степени.
- Низкий поклон матерям. Сегодня Андрей Клычков встретился с матерями, которые воспитали сыновей-героев.
- Готовьте больше денег! Проезд в общественном транспорте в Орле может подорожать до 17 рублей за одну поездку.
- Нож, как последний аргумент. По «горячим следам» раскрыто убийство жителя Покровского района, совершенное сегодня ночью.
- Профессия будущего. В Орле будут усиленно готовить IT-кадры.
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