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Коротко о главном

- Болевой шок не только для ребенка. Мирное чаепитие в детском центре обернулось для двухлетнего малыша ожогом II степени.

- Низкий поклон матерям. Сегодня Андрей Клычков встретился с матерями, которые воспитали сыновей-героев.

- Готовьте больше денег! Проезд в общественном транспорте в Орле может подорожать до 17 рублей за одну поездку.

- Нож, как последний аргумент. По «горячим следам» раскрыто убийство жителя Покровского района, совершенное сегодня ночью.

- Профессия будущего. В Орле будут усиленно готовить IT-кадры.