Новости версия для печати Чаепитие в детском центре Орла обернулось для двухлетнего малыша ожогом 2-й степени Мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Родители пострадавшего ребёнка обвиняют в случившемся воспитателей. Более того, по их словам, сотрудники центра проявили некомпетентность и даже не вызвали «Скорую помощь». Однако у воспитателей есть доказательства обратного.



Трагедия произошла в конце прошлой недели в одном из детских центров раннего развития. Мальчик находился там вместе с мамой. И после занятий группа отмечала чаепитием день рождения другой малышки.

Леонид Полотовский, отец пострадавшего ребёнка: «Когда налили чай, чайник оставили в детской комнате. Его поставили на пианино. Сын задел поднос и чайник на него перевернулся. То, что я увидел, просто повергло в шок. Верхний слой кожи у него сошел, у него был болевой шок и он все время кричал». В больницу ребёнка отец привёз сам. Врачи диагностировали ожог 2-й степени 13 процентов тела. Родители рассказывают, что последнюю неделю Егор практически не спит и ни ест, мальчик стал мало ходить и никого, кроме матери и отца к себе не подпускает.

Леонид Полотовский, отец пострадавшего ребёнка: «Скорую» сотрудники центра не вызвали. Первая помощь оказывалась родителями других детей». Кадры со съёмок камер видеонаблюдения, установленных в коридорах детского центра, опровергают слова отца пострадавшего ребёнка о бездействии персонала.

Анна Сыромятникова, педагог детского центра «Монтессорики: «Мы все сразу засуетились. Мама понесла ребенка в туалет. Мы стали сообща оказывать ему первую доврачебную помощь. Мы вызвали скорую помощь сразу же – бежали по коридору и кричали: «Вызывайте «скорую»! Единственное, что вызвало наше недоумение – мама наотрез отказалась». Леонид Полотовский тем временем уже написал заявление в полицию, прокуратуру и следственный комитет. Мужчина уверяет - сами воспитатели рассказывали его супруге, что центр работает без лицензии. Дело, по его словам, было перед проверкой учреждения компетентными органами.

Леонид Полотовский, отец пострадавшего ребёнка: «Просили не употреблять слова «образовательное учреждение» или «детский сад». То есть, это просто кружок по интересам». Мария Животова, руководитель детского центра «Монтессорики»: «Деятельностью ИП «Животова» является деятельность по присмотру и уходу и, вообще-то, не требует получения лицензии». Также руководитель центра рассказала, что у них на руках есть решения судов, датирующиеся мартом прошлого года, которые подтверждают что деятельность «Монтессориков» не подлежит лицензированию.



Следственные органы тем временем уже начали проверку. Правоохранители уже пообщались и с потерпевшими, и с работниками самого центра.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В настоящее время ребенок проходит лечение в условиях медицинского стационара. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение». Сами работники центра отмечают, что хотят примириться с родителями Егора, потому что уверены, что ничьей вины в случившемся нет.









Антон Киселёв

24 ноября 2017 года







На главную страницу





