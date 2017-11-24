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Чаепитие в детском центре Орла обернулось для двухлетнего малыша ожогом 2-й степени

Мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Родители пострадавшего ребёнка обвиняют в случившемся воспитателей. Более того, по их словам, сотрудники центра проявили некомпетентность и даже не вызвали «Скорую помощь». Однако у воспитателей есть доказательства обратного.

Трагедия произошла в конце прошлой недели в одном из детских центров раннего развития. Мальчик находился там вместе с мамой. И после занятий группа отмечала чаепитием день рождения другой малышки.
Леонид Полотовский, отец пострадавшего ребёнка: «Когда налили чай, чайник оставили в детской комнате. Его поставили на пианино. Сын задел поднос и чайник на него перевернулся. То, что я увидел, просто повергло в шок. Верхний слой кожи у него сошел, у него был болевой шок и он все время кричал».
В больницу ребёнка отец привёз сам. Врачи диагностировали ожог 2-й степени 13 процентов тела. Родители рассказывают, что последнюю неделю Егор практически не спит и ни ест, мальчик стал мало ходить и никого, кроме матери и отца к себе не подпускает.
Леонид Полотовский, отец пострадавшего ребёнка: «Скорую» сотрудники центра не вызвали. Первая помощь оказывалась родителями других детей».
Кадры со съёмок камер видеонаблюдения, установленных в коридорах детского центра, опровергают слова отца пострадавшего ребёнка о бездействии персонала.
Анна Сыромятникова, педагог детского центра «Монтессорики: «Мы все сразу засуетились. Мама понесла ребенка в туалет. Мы стали сообща оказывать ему первую доврачебную помощь. Мы вызвали скорую помощь сразу же – бежали по коридору и кричали: «Вызывайте «скорую»! Единственное, что вызвало наше недоумение – мама наотрез отказалась».
Леонид Полотовский тем временем уже написал заявление в полицию, прокуратуру и следственный комитет. Мужчина уверяет - сами воспитатели рассказывали его супруге, что центр работает без лицензии. Дело, по его словам, было перед проверкой учреждения компетентными органами.
Леонид Полотовский, отец пострадавшего ребёнка: «Просили не употреблять слова «образовательное учреждение» или «детский сад». То есть, это просто кружок по интересам».
Мария Животова, руководитель детского центра «Монтессорики»: «Деятельностью ИП «Животова» является деятельность по присмотру и уходу и, вообще-то, не требует получения лицензии».
Также руководитель центра рассказала, что у них на руках есть решения судов, датирующиеся мартом прошлого года, которые подтверждают что деятельность «Монтессориков» не подлежит лицензированию.

Следственные органы тем временем уже начали проверку. Правоохранители уже пообщались и с потерпевшими, и с работниками самого центра.
Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В настоящее время ребенок проходит лечение в условиях медицинского стационара. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».
Сами работники центра отмечают, что хотят примириться с родителями Егора, потому что уверены, что ничьей вины в случившемся нет.




Антон Киселёв
24 ноября 2017 года

 


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