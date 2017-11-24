Новости версия для печати Андрей Клычков встретился с матерями, которые воспитали сыновей-героев Всего, в горячих точках в России и за её пределами уже после Великой Отечественной погибли 188 орловских парней. Встреча началась с минуты молчания.



Как сегодня отметили женщины, это – первая встреча с губернатором. Она приурочена ко Дню Матери. И именно этим мамам Андрей Клычков хотел сказать особое «спасибо», выслушать их просьбы и проблемы.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «В наших силах сделать все, чтобы память о ваших сыновьях достойно хранилась. Мною подписано решение о присвоении имен героев образовательным учреждениям.Но и больше заботы, я в этом совершенно четко убежден, должно быть со стороны органов государственной власти».





Татьяна Напольских

24 ноября 2017 года







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