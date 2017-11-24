Новости версия для печати Андрей Клычков встретился с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Смоленске Чеславом Шульгой Встреча состоялась 23 ноября в администрации Орловской области.



Андрей Клычков подчеркнул, что развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах между Орловской областью и Республикой Беларусь основано на братских взаимоотношениях наших народов. В свою очередь Чеслав Шульга заверил, что Республика Беларусь также заинтересована в продолжении тесного взаимодействия с нашим регионом по разным направлениям, но прежде всего в экономической сфере, сообщает информационный портал Орловской области.



В настоящее время реализуется План мероприятий по сотрудничеству Республики Беларусь и Орловской области на 2017-2018 годы.



За 9 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот Орловской области с Республикой Беларусь увеличился на треть по сравнению с прошлым годом и составил 42,9 млн долларов США. Экспорт составил 21,6 млн долларов США, импорт – 21,3 млн долларов США.





Орловское Информбюро

24 ноября 2017 года







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