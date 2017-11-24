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Орловский Фонд социальной поддержки населения выиграл президентский грант на создание выездной службы паллиативной помощи

Это событие совпало с проведением научно-практической конференции «Паллиативная служба и гражданское общество», которая сегодня прошла на базе опорного вуза региона.

В рамках конференции специалисты из Москвы поделились опытом работы. Паллиативная служба в столице существует уже 17 лет. Есть и определенная система, и наработки.

Уже сейчас у орловской выездной службы есть лицензия, автомобиль, помещение и большое желание помогать нуждающимся. На грантовые деньги выездная служба сможет в течение года патронажно обслуживать 400 человек. Конечно, помочь всем нуждающимся не получиться. В области только онкобольных почти 2 тысячи человек, примерно столько же страдающих другими паллиативными заболеваниями. Но главное начать.

Александр Лебедев, председатель регионального Фонда социальной поддержки населения:

«Наша задача сделать эту службу не только выездной, это должен быть хоспис, это должны быть отделения паллиативной помощи при больницах, это должны быть кабинеты паллиативной помощи при поликлиниках, которые уже на сегодняшний день существуют».


Татьяна Тимохина
24 ноября 2017 года

 


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