Новости версия для печати «30 20 14» - новое почтовое отделение с таким индексом открылось в микрорайоне «Зареченский» в Орле Теперь жителям новостроек, чтобы отправить бандероль или получить посылку, не нужно ехать за несколько километров от дома.



Открытие почтового отделения для жителей микрорайона - настоящий подарок. Теперь все услуги, предоставляемые почтой, можно получить в шаговой доступности. Тогда как раньше ближайшее отделение было лишь на Карачевском шоссе.



Новым местом работы довольны и сотрудники отделения. За последние полгода это уже третье отделение, переведенное в новое помещение.

Илья Кравцов, директор УФПС Орловской области: «Город развивается, мы развиваемся вместе с городом, и идем в те районы, которые строятся. Открылось отделение здесь, в микрорайоне «Алроса», некоторое время назад открылось новое отделение в микрорайоне «Новая Ботаника», перед этим у нас было новое отделение в микрорайоне Северном». Здесь предоставляется весь спектр почтовых услуг, работают три почтальона. Только один почтальон, который, кстати, уже год проходит здесь альтернативную службу, доставляет порядка 70 писем ежедневно и до полутора тысяч в месяц. Помимо почтовых в отделение будут оказывать и более 100 сервисных услуг от продажи сопутствующего товара до лотерейных билетов. Так что можно еще и испытать удачу.





Татьяна Тимохина

24 ноября 2017 года







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