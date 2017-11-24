Новости версия для печати Орловским полицейским удалось по горячим следам раскрыть социальное мошенничество Предполагаемую аферистку сейчас проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. По версии следствия, мошенница посулила пожилой орловчанке прием у именитого кардиолога, за что и взяла крупную сумму.



Цинизм ситуации в том, что аферистка приметила потерпевшую, когда той стало плохо, пожилая женщина пошатнулась и чуть не упала. Как видно тогда у мошенницы и созрел умысел подзаработать на вымышленных медицинских услугах.



Впрочем, за посредничество поддельной медсестры нужно было выложить немалые деньги – 20-25 тысяч. Когда женщина сказала, что таких денег у нее нет, аферистке пришлось сбросить цену. Сошлись на 12-и тысячах. Получив деньги, мошенница оставила потерпевшую в больнице, куда они обе пришли, а сама словно бы растворилась.

Никита Сущенко, заместитель начальника пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Полицейские установили личность предполагаемой подозреваемой – жительницы Заводского района. Данная гражданка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. При проведении опознания потерпевшая указала на гражданку 1960 года рождения, завладевшую ее деньгами. В настоящее время ведется следствие». При этом в полиции подчеркивают абсурдность легенды, которую использовала аферистка.

Никита Сущенко, заместитель начальника пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Не доверяйте незнакомым людям. Только мошенники предлагают свои услуги на улице или - приходя к вам домой. Грамотные специалисты не станут навязывать вам лечение». Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 159 – мошенничество. Ведется следствие.





Иван Суверин

24 ноября 2017 года







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