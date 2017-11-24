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В мэрии обсудили вопрос повышения тарифа

Причем индексировать его предлагается на уровень инфляции, а не в соответствии с себестоимостью поездки. Перевозчики «за» такую инициативу. Но - против системы РИЦ. ТТП в месяц, по словам руководителя предприятия, теряет 4 млн рублей. И это он связывает как раз с некорректной работой валидаторов.

О том, что электронные проездные дали сбой, орловцы заговорили еще весной. Валидаторы не срабатывали, кондукторам же приходилось технике верить на слово. Не то чтобы привыкли к бумажным проездным - с ними надежнее, говорят контролеры.

Жители уже привыкли к транспортному ноу-хау. И признаются, сбоев с картами стало меньше. Отстаивать же свои деньги те, кто на линии каждый день, пришли в мэрию. Оксана Евдокимова - и водитель, и контролер в одном лице. Говорит, иногда приходится по нескольку раз прикладывать проездной к валидатору.
Оксана Евдокимова, водитель троллейбуса: «Я работаю по 12 часов одна. 60 проездных, как минимум, не читается вообще». 
Комитет по экономике выдался жарким. Два часа депутаты решали вернуть или нет привычные бумажные проездные. В итоге – выдвинули предложение: собрать материалы и направить их в арбитражный суд и тогда весь договор «закроется по решению суда».

4 млн рублей - по словам руководителя ТТП, столько в месяц теряет МУП по вине РИЦ. Электронный билет нужен, но тот, который работает. А для этого необходимо менять оператора.
Александр Коровин, генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»: «РИЦ пришел со своим электронным билетом, он должен забрать его и уйти. Мы переходим на бумажный носитель и начинаем работать по поиску организации, проводя справедливый конкурс».
В региональном информационном центре с обвинениями не согласны. Да, проблемы были. Но карты в мае были перевыпущены. Валидаторы - в рабочем состоянии. Проблема в том, что льготников с 2016 года перевозят и частники.
Владимир Емельянов, генеральный директор АО «РИЦ Орловской области»: «Доля перевозок ТТП на данный момент не превышает 30%. Естественно, субсидии, которые получал перевозчик за каждого перевезенного гражданина, сократились. По проведенным проверкам, на ТТП за целый день было выявлено два неисправных проездных билета». 
А вот по вопросу повышения тарифа депутаты на комитете были единогласны. Одна поездка с нового года может обойтись в 17 рублей - если Горсовет примет эту инициативу администрации. Себестоимость же проезда колеблется от 19 рублей у «частников», до 20 – в муниципальном транспорте. Расчет повышения тарифа – уровень инфляции. Что же касается РИЦ, Александр Коровин ждет разрешения мэрии на самостоятельный отказ от оператора.




Надежда Невматулина
24 ноября 2017 года

 


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