Новости версия для печати В Орловской области один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва Сегодня стали известны подробности трагического инцидента, случившегося в Сосковском районе накануне.



Первоначально в региональную службу спасения сообщили о взрыве бытового газа в частном жилом доме. Лишь по прибытии в деревню Игино, спасатели установили, что голубое топливо к пожару непричастно.



На момент прибытия дежурного караула 33-й пожарно-спасательной части дом горел изнутри по всей площади. Около дома было обнаружено тело мужчины без признаков жизни и пострадавший, которому требовалась медицинская помощь.



Как выяснили спасатели, владельцы дома недавно отказались от использования газа, а в отопительном котле использовали твердое горючее. Причины взрыва котла специалистам еще предстоит выяснить.



В результате ЧП погиб мужчина 1962 года рождения, еще один человек серьезно пострадал, и один получил незначительные повреждения.





Иван Суверин

24 ноября 2017 года







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