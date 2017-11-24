Новости версия для печати В Орле зарегистрирован трехтысячный ребенок с начала этого года Егор - так назвали малыша - чувствует себя хорошо, и, кажется, уже понимает свою значимость.



На свет мальчик появился 12 октября в перинатальном центре. Сегодня, в канун Дня матери, родители получили первый официальный документ сына – свидетельство о рождении.



Егор Юрьевич Третьяк - первенец Алины и Юрия - родился ростом в 51 сантиметр и весом в 3100. О том, что Егор станет «юбилейным» ребенком родители даже не думали.



Но в их жизни все не случайно: не случайно познакомились на свадьбе друзей, а в день, когда Егор получает первый документ, его папа празднует свой день рождения.



Вообще Егор – парень серьезный. В ответственные моменты ведет себя хорошо. И всю церемонию тихо проспал на руках у папы, даже не подозревая, что он не только самый любимый для родителей, а еще и трехтысячный - для Орла.

Татьяна Стёпина, начальник территориального отдела ЗАГС г. Орла: «В прошлом году 4200 деток у нас родилось в городе Орле. Думаем, что в этом году будет немного меньше, но к четырем тысячам мы подойдем».





Надежда Невматулина

24 ноября 2017 года







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