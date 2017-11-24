Новости версия для печати Очередная сессия орловского Облсовета состоится 30 ноября Повестку сессии обсудили сегодня на заседании президиума.



Основной вопрос, конечно, бюджетный. Депутатам предстоит в окончательной редакции рассмотреть доходы и расходы областной казны на будущий год. Кроме того, планируют внести изменения в Градостроительный Кодекс, обсудят создание «зеленого пояса» вокруг Орла, и еще раз обсудят проблемы капремонта и уличное освещение. Всего в повестке три десятка вопросов.





Татьяна Напольских

24 ноября 2017 года







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