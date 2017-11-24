За прошедшие сутки на территории Орловской области произошло 22 дорожно-транспортных происшествия

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пятница
24.11.2017
16:40:54
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За прошедшие сутки на территории Орловской области произошло 22 дорожно-транспортных происшествияРаненых и погибших нет.
В ежедневных рейдовых мероприятиях по выявлению нетрезвых водителей сотрудниками ГИБДД было выявлено 6 автомобилистов, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, один человек отказался проходить медицинского освидетельствование.
Госавтоинспекция напоминает: статьей 32.7 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено, что срок лишения права управления транспортными средствами начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания. В течение трёх рабочих дней с этого времени, водитель должен сдать водительское удостоверение в органы ГИБДД.
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