Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области произошло 22 дорожно-транспортных происшествия Раненых и погибших нет.



В ежедневных рейдовых мероприятиях по выявлению нетрезвых водителей сотрудниками ГИБДД было выявлено 6 автомобилистов, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, один человек отказался проходить медицинского освидетельствование.



Госавтоинспекция напоминает: статьей 32.7 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено, что срок лишения права управления транспортными средствами начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания. В течение трёх рабочих дней с этого времени, водитель должен сдать водительское удостоверение в органы ГИБДД.





Татьяна Курбатова

24 ноября 2017 года







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