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«Спецавтобаза» может выйти из структуры муниципалитета

Судьбу увязшего в долгах предприятия сегодня обсуждали народные избранники и городские чиновники.

На данный момент предприятие задолжало свыше 120 миллионов рублей. Причём всем: налоговой службе, подрядчикам, поставщикам и собственным работникам. Ситуация дошла до того, что счета «Спецавтобазы» заблокированы, следовательно вести полноценную деятельность предприятие не может. Поэтому выручка за 9 месяцев этого года, составляющая больше 190 миллионов рублей, недоступна. Убытков, кстати, было всего на 25 миллионов. Однако предложения по выводу предприятия из кризиса есть.
Максим Диордиев, и.о. руководителя управления муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла: «Первое: оказание предприятию материальной помощи - субсидии, для погашения кредиторской задолженности. В размере 60 миллионов рублей. Второе: рассмотрение вопроса о преобразовании МУП "Спецавтобаза" в ООО путём реорганизации. Третье: оптимизация численности рабочих. Четвертое: повышение тарифов на вывоз ТКО как для организаций, так и для жителей частного сектора». 
60 миллионов рублей полностью не закроют проблемы «Спецавтобазы», отметили в ходе обсуждения специалисты контрольно-счётной палаты. Необходимы меры, которые выведут предприятие из субподряда, и не нужно будет расплачиваться с «Дорожной службой» за возможность работать. Кроме того, нужно решить проблему с договором сублизинга, оказавшимся невыгодным предприятию.


Антон Киселёв
24 ноября 2017 года

 


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