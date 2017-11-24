Новости версия для печати Остановка у школы №35 в Орле будет оборудована к середине декабря Как пояснил исполняющий обязанности начальника проектно-сметного отдела УКХ Дмитрий Кузнецов, на этом участке планируется уложить асфальтобетонное покрытие, установить остановочный павильон и произвести работы по благоустройству.



После того как комиссия по безопасности внесет изменения в схему дорожного движения, будут установлены знаки «остановка общественного транспорта». Напомним, оборудовать остановку у образовательного учреждения поручил глава администрации города Орла Александр Муромский, после того, как временно исполняющий обязанности губернатора получил отписку из мэрии о том, что у 35-й школы никакой остановки на само деле нет. Андрей Клычков лично проверил этот факт и убедился в ином. После этого инцидента начальник УКХ Орла Дмитрий Зуев, который и был автором этой отписки, покинул свой пост.





Татьяна Курбатова

24 ноября 2017 года







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