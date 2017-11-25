Орловцев приглашают проверить знания по географии

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суббота
25.11.2017
16:19:54
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Орловцев приглашают проверить знания по географии26 ноября состоится Всероссийский географический диктант.
В областном центре будут работать две площадки - в ОГУ им. И.С. Тургенева (ул. Комсомольская, д. 41) и в филиале Финансового университета при Правительстве РФ (ул. Гостиная,2).
Задания делятся на три блока: участникам предлагается проверить, насколько хорошо они знают географические понятия и термины, умеют ли работать с картой и смогут ли определить географические объекты по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.
Диктант начнется в полдень. Тесты пишутся анонимно. Высшая оценка, которую можно получить— 100 баллов, низшая — 0. Публикация правильных ответов на сайте проекта состоится 1 декабря 2017 года.
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