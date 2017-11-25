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Орловцев приглашают проверить знания по географии

В областном центре будут работать две площадки - в ОГУ им. И.С. Тургенева ( ул. Комсомольская, д. 41 ) и в филиале Финансового университета при Правительстве РФ ( ул. Гостиная,2 ).



Задания делятся на три блока: участникам предлагается проверить, насколько хорошо они знают географические понятия и термины, умеют ли работать с картой и смогут ли определить географические объекты по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.



Диктант начнется в полдень. Тесты пишутся анонимно. Высшая оценка, которую можно получить— 100 баллов, низшая — 0. Публикация правильных ответов на сайте проекта состоится 1 декабря 2017 года.