Сегодня в России отмечается День Матери

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воскресенье
26.11.2017
15:38:01
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Сегодня в России отмечается День МатериВсю минувшую неделю в Орле проходили мероприятия, посвященные этому празднику.
Эта работа не предусматривает выходных, отпусков и даже зарплаты. График - круглосуточный. При этом нужно быть внимательным, терпеливым, немного медиком, немного поваром, немного воспитателем, немного учителем и виртуозно обустраивать быт. В ответ этот удивительный специалист получает бесконечную любовь и признательность.
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