Новости версия для печати Сегодня в России отмечается День Матери Всю минувшую неделю в Орле проходили мероприятия, посвященные этому празднику.



Эта работа не предусматривает выходных, отпусков и даже зарплаты. График - круглосуточный. При этом нужно быть внимательным, терпеливым, немного медиком, немного поваром, немного воспитателем, немного учителем и виртуозно обустраивать быт. В ответ этот удивительный специалист получает бесконечную любовь и признательность.





Мария Семак

26 ноября 2017 года







На главную страницу





