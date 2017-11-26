Новости версия для печати За время действия программы материнского капитала государственный сертификат получили 37000 орловчанок Размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.



Как правило, деньги используются на улучшение жилищных условий. Так же деньги можно потратить на образование детей или оставить в качестве накопительной части пенсии для матери. В минувшем году добавилась и еще одна строка расхода – средства можно использовать для реабилитации детей с особенностями здоровья.





Оксана Гранн

26 ноября 2017 года







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