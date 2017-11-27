Орловцев приглашают принять участие в он-лайн обсуждении качества автомобильного топлива в России

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понедельник
27.11.2017
14:23:08
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Орловцев приглашают принять участие в он-лайн обсуждении качества автомобильного топлива в РоссииОбщественное слушание состоится в Москве, однако на сайте Росстандарта, а также через социальные сети будет вестись прямая трансляция заседания.
Планируют обсудить такие наболевшие для водителей вопросы:
- Откуда на АЗС появляется топливный суррогат и кто его главный «поставщик» на рынок страны?
- На какие АЗС не стоит заезжать на заправку?
- Как автовладельцу на месте убедиться в качестве топлива?
- Как сэкономить на топливе не в ущерб автомобилю?
- Каким тестерам верить при проверке качества топлива?
Обо всем этом и многом другом, что поможет избежать риска, расскажут опытные эксперты.
Начало заседания, соответственно и трансляции, в 11 часов 27 ноября.
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