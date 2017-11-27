Новости версия для печати Орловцев приглашают принять участие в он-лайн обсуждении качества автомобильного топлива в России Общественное слушание состоится в Москве, однако на сайте Росстандарта, а также через социальные сети будет вестись прямая трансляция заседания.



Планируют обсудить такие наболевшие для водителей вопросы:

- Откуда на АЗС появляется топливный суррогат и кто его главный «поставщик» на рынок страны? - На какие АЗС не стоит заезжать на заправку? - Как автовладельцу на месте убедиться в качестве топлива? - Как сэкономить на топливе не в ущерб автомобилю? - Каким тестерам верить при проверке качества топлива? Обо всем этом и многом другом, что поможет избежать риска, расскажут опытные эксперты.

11 часов 27 ноября. Начало заседания, соответственно и трансляции , в





Мария Семак

27 ноября 2017 года







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