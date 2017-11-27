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понедельник
27.11.2017
14:23:30
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Сегодня в управлении Роспотребнадзора начинает работу «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции«Горячая линия» ведомства стартует в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом.
Специалисты готовы ответить на все необходимы вопросы – как избежать заражения, где сдать анализы, сохраняется ли анонимность при исследовании, много ли на Орловщине пациентов с таким заболеванием, как и где получить необходимое лечение, если результат положительный и так далее.
«Горячая линия» будет работать во всех районных отделениях регионального управления Роспотребнадзора до 8 декабря.
Консультацию специалистов можно получить с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13 до 13.45) по следующим телефонам:
• Отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области 8 (486 2) 42-91-82; 41-53-11;
• территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Верховье (Верховский, Залегощенский, Краснозоренский, Новосильский, Новодеревеньковский, Покровский районы) 8 (486 76) 2-47-27 ; 2-39-49;
• территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Кромы (Дмитровский, Глазуновский, Кромской, Сосковский, Троснянский, Шаблыкинский, Хотынецкий районы) 8 (486 43) 2-15-98;
• территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Ливны (Должанский, Колпнянский, Ливенский, Малоархангельский районы) 8(486 77) 2-07-33; 7-13-34;
• территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Мценске (Волховский, Знаменский, Корсаковский, Мценский районы) 8 (486 46) 4-15-39; 4-03-90; 2-08-39.
Также, получить консультацию специалиста можно по адресу электронной почты epid@57.rospotrebnadzor.ru или через опросный модуль «ВОПРОС - ОТВЕТ», размещенный на сайте Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
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