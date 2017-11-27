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Судебные приставы напоминают о своевременной уплате налогов

До 1 декабря 2017 года всем гражданам необходимо заплатить налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги за 2016 год.

В соответствии со статьей 57 Конституции РФ каждый россиянин обязан платить законно установленные налоги и сборы.
 
До 1 декабря 2017 года всем гражданам необходимо заплатить налоги за 2016 год, в противном случае каждому неплательщику будет начисляться пеня за каждый день просрочки.
 
У судебных приставов находится большое количество исполнительных производств о взыскании задолженности по налогам с граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
 
Значительную часть из них составляют исполнительные листы о взыскании имущественного налога. Согласно ст. 374 Налогового кодекса РФ плательщиками налога на имущество признаются граждане и организации, имеющие движимое и недвижимое имущество (в т.ч. переданное во временное владение, в пользование, распоряжение), признаваемое объектом налогообложения. Квартиры, дома, дачи, гаражи, а также иные строения — все это облагается обязательным налогом.
 
За 10 месяцев 2017 года судебными приставами-исполнителями Орловской области в бюджеты всех уровней взыскано более 350 миллионов рублей задолженности по налогам.



Орловское Информбюро
27 ноября 2017 года

 


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