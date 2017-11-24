Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Юбилейному» орловцу – мотоцикл. Сегодня в Орле вручили первый документ 3-тысячному малышу 2017 года. - Память, утопающая в мусоре… Почему мемориальные места убираются «от субботника» к «субботнику»? - SOS от орловской «Спецавтобазы». Как спасти муниципальное предприятие? - Главное предназначение женщины. Мамы получают поздравления.





Вести-Орёл

24 ноября 2017 года







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