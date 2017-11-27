Новости версия для печати В Орле определились с талантливой молодёжью Правительство региона подвело итоги ежегодного конкурсного отбора. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков утвердил список победителей.



В него вошли 12 человек: учащиеся общеобразовательных школ, колледжей, детско-юношеских спортивных школ, домов детского творчества, а также преподаватели техникумов. Андрей Клычков распорядился наградить их Почётными грамотами губернатора и денежными премиями в размере 20 тысяч рублей каждая. Напомним, конкурс проводится Департаментом образования Орловской области. В этом виде – с 2012 года.





Татьяна Курбатова

27 ноября 2017 года







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