В Орле определились с талантливой молодёжью

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понедельник
27.11.2017
14:23:19
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В Орле определились с талантливой молодёжьюПравительство региона подвело итоги ежегодного конкурсного отбора. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков утвердил список победителей.
В него вошли 12 человек: учащиеся общеобразовательных школ, колледжей, детско-юношеских спортивных школ, домов детского творчества, а также преподаватели техникумов.
Андрей Клычков распорядился наградить их Почётными грамотами губернатора и денежными премиями в размере 20 тысяч рублей каждая.
Напомним, конкурс проводится Департаментом образования Орловской области. В этом виде – с 2012 года.
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