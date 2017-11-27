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Кто заменит «Экотек» и почему контейнерные площадки в Орле не убирают?

Исполняющий обязанности начальника Управления коммунальным хозяйством Сергей Маркин сообщил на заседании профильного комитета о том, что в настоящий момент готовится конкурсная документация для проведения торгов по выбору подрядчика, который займется вывозом твердых бытовых отходов в 2018 году. Это связано с уходом с орловского рынка фирмы «Экотек». Предприятие до конца года обслуживает не только многоэтажки, но и 41 контейнерную площадку в Орле.

Сегодня управляющие компании готовятся работать с другими предприятиями. Председатель комитета Владимир Букалов предложил УКХ таким образом формировать предложение для участников торгов, чтобы часть работы могло получить муниципальное предприятие «Спецавтобаза».

Тем временем, судьбу предприятия в очередной раз рассмотрели на совместном заседании комитетов по ЖКХ и экономической политике и развитию предпринимательства горсовета.

В настоящее время кредиторская задолженность «Спецавтобазы» превышает 118 миллионов рублей. В результате счета предприятия заблокированы. Для выхода из предбанкротного состояния предложено преобразовать МУП в ООО. Как отмечалось на заседании, реорганизация позволит увеличить оперативность принятия управленческих решений, увеличит конкурентоспособность.



Мэр Орла Василий Новиков отметил, что важно найти правильное решение и разработать меру поддержки предприятию. В этой связи он поручил руководству администрации подготовить все необходимые предложения по выводу МУП «Спецавтобаза» из кризиса на ближайшую сессию Горсовета.