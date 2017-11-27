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38-летний житель Свердловского района проведет за решеткой ближайшие 18 лет

Кровавая драма разыгралась в райцентре 6 сентября прошлого года. Осужденный поочередно встретил на улице двух ранее знакомых ему мужчин, с которыми состоял в неприязненных отношениях. Для первого из братьев встреча обернулась 20-ю, а для второго – 10-ю ножевыми ударами.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Злоумышленник был задержан по горячим следам и заключен под стражу. В ходе уголовного дела по убийству двух лиц были присоединены дополнительные эпизоды: 18 августа 2016 года он совершил похищение сумки с документами из машины сожителя своей бывшей супруги; 29 августа после совместного распития спиртных напитков открыто похитил телефон знакомого мужчины».

По совокупности преступлений осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.