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За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 38 ДТП

25 ноября в 11:34 водитель – женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», следовала по автодороге «Калуга-Орел», и в районе 190 км дороги допустила выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ваз 2107», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение торакальной хирургии. Водитель автомобиля «Фольксваген» получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

26 ноября в 01:20 водитель 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Ваз 2109», допустил наезд на препятствие - дерево, с последующим наездом на опору ЛЭП. ДТП произошло на автодороге «Калуга-Орел» в районе 181 км. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован.



26 ноября в 10 часов утра водитель, управлял автомобилем «Ваз 2112» следовал по автодороге Змиевка-Глазуновка-Тросна и в районе 53 км не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир заднего сиденья слева получил телесные повреждения, не госпитализирован.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области