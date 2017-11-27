Новости версия для печати В районах Орловской области обсуждают возможности и проблемы местного самоуправления Чтобы «укрупнение» не стало приговором для сельских властей, чтобы понять, как распределить деньги дефицитных местных бюджетов, народные избранники области выезжают в районы. И судьбу местного самоуправления обсуждают – на местах. Очередное заседание прошло в Верховском районе.



Пять районов на выездных заседаниях по данному поводу высказались ранее. В последние годы часть полномочий была передана от органов местного самоуправления органам госвласти. Какие острые вопросы, напротив, предложено решать на местах. И дискуссии на эту тему до сих пор продолжаются. Самым проблемным на данный момент, как отмечают и депутаты, и главы районов – является несбалансированность финансов, поступающих в распоряжение районных муниципалитетов, и их обязанностей. Валерий Савин, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Орловского областного Совета народных депутатов: «У нас накопилось очень много проблем в местном самоуправлении. В частности – одна из них – это недостаточность финансовых средств. То есть, ситуация такая, что полномочия увеличиваются у органов местного самоуправления, а количество денег уменьшается». Сейчас предлагается уменьшить вполовину количество муниципальных поселений. А возможно, и объединить несколько районов. Но это решение не должно основываться только на экономии средств, отметили депутаты. Такая практика, повлечёт ряд проблем для самого населения. Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов: «По объединению сельских поселений – подходить тоже очень с предельной осторожностью. Людям и так, чтобы до власти добраться, приходится преодолеть по 12-15 километров, при отсутствии общественного транспорта, а мы ещё будем объединять. Этот процесс требует очень взвешенного решения». В дальнейшем депутаты планируют провести ещё одно заседание, после которого члены комитета получат максимально полное представление о состоянии системы местного самоуправления в области. Только после этого народные избранники примут решение.





Антон Киселёв

27 ноября 2017 года







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