В Орле сгорел автомобиль

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понедельник
27.11.2017
14:23:21
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В Орле сгорел автомобильОгненный инцидент произошел в субботу около 16 часов.
Пожар возник в припаркованном автомобиле «Ситроен». Возгорание, по всей видимости, началось в моторном отсеке иномарки. Огонь был потушен силами двух пожарных расчетов. Помимо мотора пламя успело повредить лобовое стекло автомобиля «Ситроен», от огня также пострадала припаркованная по соседству «Лада Веста». Причины ЧП уточняются.
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