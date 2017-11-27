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В Орле прошел фестиваль национальных культур

В Орле сейчас учится молодежь, представляющая 60 стран мира. Только в этом году на первые курсы поступили 900 иностранцев. Всего же в региональных вузах обучаются более 2,5 тысяч граждан разных стран.

Туркменский плов и русские блины. Казачки в народных костюмах и зажигательная лезгинка. Посмотреть и показать самобытность своих народов на ежегодный Межнациональный фестиваль пришло более 500 человек. Территорией мира и согласия в этом году стала сцена орловского Государственного Университета Экономики и Торговли. 
 
Армяне, азербайджанцы, грузины, таджики, узбеки, туркмены - всех не перечислить. Второй родиной Орловщина стала для представителей ста национальностей.
Тамара Жаворонкова, председатель региональной благотворительной организации «Орловские соотечественники»: «Наш город Орел основали 450 лет назад, и сюда были привезены казаки с Омской области, сто семей. Вот какие у нас древние традиции. Наша задача - чтоб национальности дружили между собой, чтоб у нас не было никаких шероховатостей». 
В зале – и представители старшего поколения. Они с радостью вспоминали и рассказывали молодежи о том, что нельзя забывать и то, что следует ценить - традиции своих предков. Этому особое внимание уделяет орловское казачество.
Алексей Злобин, полномочный представитель Верховного Атамана по Орловской области общероссийской общественной организации «Союз казаков России»: «В семидесятые годы Орловщина кинула клич на весь Союз: «Выбираю деревню на жительство!», и к нам поехали и кавказцы, и белорусы, и с Таджикистана. Многие нашли здесь свою вторую родину и состоялись как профессионалы».
Орловщина всегда была многонациональным регионом, сейчас важно сохранить эту гармонию и взаимопонимание, создать вместе условия для диалога.



Анна Вайсергисер
27 ноября 2017 года

 


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