Новости версия для печати В 2018 году в Орловскую область планируется привлечь федеральные средства в рамках 20 госпрограмм Такую информацию сегодня на аппаратном совещании в обладминистрации озвучил врио губернатора Андрей Клычков.



Планируется, что общий объем субсидий, субвенций, дотаций и иных направлений поддержки превысит 12 миллиардов рублей. Андрей Клычков подчеркнул, что в рамках заявочной кампании по привлечению в регион средств федерального бюджета необходимо своевременно заключить все соглашения с федеральными министерствами и ведомствами, запланированные в 2018 году.





Максим Шилов

27 ноября 2017 года







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