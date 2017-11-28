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В Орловской области 97 рецептов находятся на отсроченном обслуживании

Об этом главе региона доложил руководитель Департамента здравоохранения Александр Лялюхин.

По сути, рецепт был льготнику выписан, однако лекарственного препарата по нему пока нет. Неделей ранее таких было 91. А в сентябре на отсроченном обслуживании находилось всего 44 рецепта.
Александр Лялюхин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «На отсроченном обслуживании находится 97 рецептов, из которых 61 - по федеральной льготе и 36 – по региональной. 24 ноября было проведено совещание с руководителями подведомственных медицинских организаций. Обсуждены все вопросы действий медицинских работников в соответствии со всеми требованиями действующего законодательства федерального и регионального, вопросы выписки рецептов и корректного взаимодействия со льготниками. Так же в плановом режиме ведётся лекарственное обеспечение граждан необходимыми лекарственными препаратами, проводится перераспределение лекарственных препаратов между медицинскими и аптечными организациями для своевременного обеспечения пациентов. В том числе и по рецептам, находящимся на отсроченном обслуживании». 
Кроме того, по словам Лялюхина, сегодня в Орловской области закупаются лекарственные препараты уже на первое полугодие 2018 года. Напомним, в регионе право на бесплатное лекарственное обеспечение имеют 63 тысячи 230 человек. Почти 13 тысяч – это федеральные льготники. И чуть более 49 тысяч – региональные.


Татьяна Курбатова
27 ноября 2017 года

 


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