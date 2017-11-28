Новости версия для печати За водоснабжением проследит прокуратура Областная прокуратура занялась проблемой жителей деревни Новый Синец, которые уже много лет лишены одного из главных коммунальных благ – нормального водоснабжения.



Первоначально селяне пожаловались на трудности с водой в нашу редакцию и активистам региональной общественной организации «Народный контроль». Люди убеждены: причины их коммунальных бед - ветхая водонапорная башня и прогнивший насквозь водопровод.



Поняв, что сельская власть не готова решить проблему своими силами, общественники от лица жителей обратились в прокуратуру.

Елена Семина, старший помощник прокурора Орловской области: «По поручению прокуратуры Орловской области прокуратурой Болховского района была организована проверка по обращению граждан о не предоставлении им услуг по водоснабжению. В настоящее время проверочные мероприятия окончены. С целью устранения выявленных нарушений, а также привлечения виновных к ответственности прокурор Болховского района внес главе администрации района представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры» Мы также будем следить за исполнением прокурорского предписания местными властями.





Иван Суверин

27 ноября 2017 года







На главную страницу





