За водоснабжением проследит прокуратура

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За водоснабжением проследит прокуратураОбластная прокуратура занялась проблемой жителей деревни Новый Синец, которые уже много лет лишены одного из главных коммунальных благ – нормального водоснабжения.
Первоначально селяне пожаловались на трудности с водой в нашу редакцию и активистам региональной общественной организации «Народный контроль». Люди убеждены: причины их коммунальных бед - ветхая водонапорная башня и прогнивший насквозь водопровод.
Поняв, что сельская власть не готова решить проблему своими силами, общественники от лица жителей обратились в прокуратуру.
Мы также будем следить за исполнением прокурорского предписания местными властями.
Елена Семина, старший помощник прокурора Орловской области: «По поручению прокуратуры Орловской области прокуратурой Болховского района была организована проверка по обращению граждан о не предоставлении им услуг по водоснабжению. В настоящее время проверочные мероприятия окончены. С целью устранения выявленных нарушений, а также привлечения виновных к ответственности прокурор Болховского района внес главе администрации района представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры»