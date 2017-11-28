Новости версия для печати В Орле объявлен конкурс «Молодые лица города-2017» Конкурс проходит в Орле ежегодно. Главная цель конкурса — поддержка талантливых молодых людей, стимулирование их к развитию и повышению профессионализма.



В этом году победителей будут определять в 14 номинациях. В конкурсе могут участвовать молодые жители Орла в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 11 декабря по адресу – ул. Ленина, д. 15, кабинет 11, тел.: 76-34-53. С формой заявки и с условиями конкурса более подробно можно ознакомиться на сайте городской администрации, в разделе «Молодежная политика».



Торжественное награждение состоится 20 декабря. Все победители получат почетные грамоты администрации города Орла и денежные премии.





Максим Шилов

28 ноября 2017 года







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