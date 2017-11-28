|
вторник
28.11.2017
10:52:23
|
|
В Орле объявлен конкурс «Молодые лица города-2017»Конкурс проходит в Орле ежегодно. Главная цель конкурса — поддержка талантливых молодых людей, стимулирование их к развитию и повышению профессионализма.
В этом году победителей будут определять в 14 номинациях. В конкурсе могут участвовать молодые жители Орла в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 11 декабря по адресу – ул. Ленина, д. 15, кабинет 11, тел.: 76-34-53. С формой заявки и с условиями конкурса более подробно можно ознакомиться на сайте городской администрации, в разделе «Молодежная политика».
Торжественное награждение состоится 20 декабря. Все победители получат почетные грамоты администрации города Орла и денежные премии.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта