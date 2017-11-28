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вторник
28.11.2017
10:52:19
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В Орловской области появится «виртуальная школа»Это единая межведомственная система учета школьников, их успеваемости по основным и дополнительным образовательным программам.
Это федеральный проект, и он успешно работает уже во многих регионах. Система обеспечивает свободный доступ к информации о том, сколько числится учеников и воспитанников, по каким программам они обучаются, пропускают ли занятия, участвуют ли в олимпиадах и с каким результатам, какие кружки и секции предпочитают. Эти сведения помогут проанализировать данные об орловской системе образования – отследить, есть ли очередь в учебные учреждения, определиться с развитием дополнительных программ и решить множество других задач.
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