Новости версия для печати Заплыв - под олимпийским надзором Сегодня для юных орловских пловцов четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов проведет мастер-класс.



Помимо олимпийских наград, в активе Александра Попова шесть золотых медалей с Чемпионата мира разных лет, три «золота» с Чемпионата Европы 1991 года. В 1994 году Александр поставил мировой рекорд в заплыве на сто метров. Его имя вписано и в историю кино – именно Александр стал прообразом одного из героев спортивного фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».



Общение с такой яркой личностью станет для орловских ребят эффектным стимулом в стремлении достичь наивысших высот в спорте.





Мария Семак

28 ноября 2017 года







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