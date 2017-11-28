Заплыв - под олимпийским надзором

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вторник
28.11.2017
10:52:25
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Заплыв - под олимпийским надзоромСегодня для юных орловских пловцов четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов проведет мастер-класс.
Помимо олимпийских наград, в активе Александра Попова шесть золотых медалей с Чемпионата мира разных лет, три «золота» с Чемпионата Европы 1991 года. В 1994 году Александр поставил мировой рекорд в заплыве на сто метров. Его имя вписано и в историю кино – именно Александр стал прообразом одного из героев спортивного фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».
Общение с такой яркой личностью станет для орловских ребят эффектным стимулом в стремлении достичь наивысших высот в спорте.
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