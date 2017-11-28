Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Солнечным» микрорайон был только в проекте. - 50 лет на «голубом» экране. С чего начиналось региональное телевидение? - Брошюра в дополнение к билету. Железная дорога включилась в акцию. - Не доска почета, а целая Галерея. Кем гордится Свердловский район.

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Вести-Орёл

27 ноября 2017 года







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