Новости версия для печати На этой неделе орловское телевидение отметит полувековой юбилей 2 декабря 1967 года в эфир вышел первый выпуск информационной программы «Панорама Недели». Так началось региональное вещание. 50 лет – за этой цифрой стоят несколько поколений профессионалов и тысячи уникальных кадров с самыми значимыми событиями из жизни региона. К круглой дате мы подготовили спецпроекты, которые каждую неделю идут на канале «Россия-24». Как создавалось наше телевидение, рассказывает Иван Молчанов в цикле передач «Спасибо, снято!».



В день начала вещания орловского телевидения – 2 декабря – зрители увидели первую в истории области региональную передачу «Панорама недели», и что примечательно, один из материалов был посвящен 50-летнему юбилею Октябрьской революции. И тогда, кстати, никого не смутило, что репортаж - трехнедельной давности. Настолько зрителя поразил сам факт, что в Орле теперь есть свое телевидение, и местные новости будут соседствовать с событиями всесоюзного масштаба. Тамара Студенникова, монтажница кинопленки (1967-1966): «Прошло 7 ноября, демонстрация. Пленки было очень много, отчасти потому, что кинооператоры тоже не работали в этой системе». Да, да, новое средство массовой информации было в диковинку не только для орловского зрителя, но и для самих телевизионщиков. Специалистов набирали из разных сфер. А закалялись кадры уже на производстве. Виктория Мурадян, режиссер (1968-1975): «Мы смотрели что у кого есть, книги читали, пробовали. Это было безумно интересно». Студию построили в 15 километров от Орла - в Грачевке. На таком выборе места, опять-таки, сказалась неопытность. Ведь телецентр можно было поставить и в черте города. Василий Овсяников, председатель комитета по телевидению и радиовещанию Орловского облисполкома (1967-1979): «Построили там небольшую студию – стометровку. Ее и в городе можно было построить, но в те времена в этом деле я был абсолютный профан». От профанов – к профи. Методом проб и ошибок. Да и времени на раскачку особо не было. Новости - это творческий забег на разные дистанции. А к финишу, к эфиру, нужно придти с готовым материалом, сделанным быстро и качественно. Дисциплинировал не только вечный цейтнот, но и сами ресурсы. В 70-е репортажи снимали на кинопленку, а ее лимит был ограничен. Как ни парадоксально, но этот нюанс помогал в работе. Кадр выстраивался так, чтобы не приходилось делать дубли. Сергей Дьяконов, оператор ГТРК «Орел»: «Раньше как было – на сюжет едешь двухминутный, тебе дают пленку всего на четыре минуты, то есть один к двум. Поехал – поснимал. Не уложился – с зарплаты вычитают за эту лишнюю пленку». Таким было телевидение 50 лет назад. Подробно судьбу орловского ТВ проследил Иван Молчанов в проекте «Спасибо, снято!». Это цикл передач о людях, которые стояли у истоков телевещания. Некоторых, как например, Валентины Анненковой, Василия Овсянникова, Владимира Шмелева, увы, уже нет в живых. В таких случаях на помощь приходят архивные кадры. Иван Молчанов, тележурналист ГТРК «Орел»: «У архивов есть один недостаток – их всегда не хватает. То, что нам не удалось найти в нашем архиве, нашли в частных архивах – у родственников тех, кто когда-то у нас работал, это самый ценный материал». Люди, чей стаж измеряется десятилетиями, по полочкам раскладывают всю историю. Вспоминают и время, когда телевидение в буквальном смысле переживает свой «расцвет». Это был конец 70-х. Специалисты уже набили руку и были готовы к настоящей технической революции. Телестудия меняет черно-белые тона на цветное вещание.









Татьяна Дьяконова

28 ноября 2017 года







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