Новости версия для печати Взойдет ли солнце над микрорайоном «Солнечный»? Три улицы и всего три дома. В орловском микрорайоне «Солнечный» должно было быть их больше тридцати, но застройщик обанкротился, жители оказались брошенными и один на один со своими проблемами. Канализация течет, электричество постоянно отключается. А детей приходится купать в воде ярко оранжевого цвета и с едким запахом. Питьевую воду покупают в ближайшем магазине.



Час с коляской до ближайшего магазина и столько же обратно тратит Елена Быченкова. Идти приходится по бездорожью, прямо по полю. Она, как и остальные жители, а их около сотни, поверила обещаниям застройщика. Купила квартиру в микрорайоне «Солнечный». Здесь по плану должны были построить: больше тридцати домов, около каждого дома детскую площадку, а еще школу, сад, гипермаркет и дороги. Но все самые солнечные надежды не оправдались. Вера Охинько, житель дома №17, по улице Северная: «Мы остались без дорог. Пешком до Алроса 1,5 км, до Заречки примерно столько же. В первый год пустили и маршрутку, она один раз в час ходила, и нам этого было достаточно, но ее убрали». Елена Быченкова, житель дома № 2, по улице Родниковая: «Из люка лились фекалии. Сделать никто ничего не может, потому что это никому не принадлежит. Ходим до Алроса по полю. Сейчас хорошо – подморозило, а так – это болото». Застройщик ООО «Долина» обанкротился. Построено только три дома. Им всего несколько лет, но они уже разваливаются. В каждой квартире, по словам жителей, есть общий постоялец – плесень. Наталья Охинько, житель дома №17 по улице Северная: «Подвалы сделаны безобразно. На окнах - грибок. Когда холодно, а в квартирах тепло - конденсат такой, что можно выжимать тряпки. Это настолько страшно. Все углы, которые выходят наружу, они все в плесени». О своих бедах жители уже писали, звонили и прошлись по всем инстанциям. Рассказали и главе региона. Накануне он приехал убедиться лично. Солнечной погоды не привез, но надежду вселил. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Вопрос по дороге решаем. Зимой она должна будет расчищаться». Юрий Парахин, глава Орловского района: «Решаем вопрос, чтобы восстановить эту маршрутку, по этому же маршруту пустить ее. Со следующей недели чтоб она работала». Все проблемы, конечно, сразу не решить, надо действовать постепенно, - отметил глава региона. Но если не появится в ближайшее время маршрутка или дороги не будут расчищаться, просил написать в соцсетях. Говорит, так оперативнее, да и жителям проще.









Анна Вайсергисер

28 ноября 2017 года







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