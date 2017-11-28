Новости версия для печати В общественных приемных «Единой России» началась региональная неделя приема граждан В этом году она – как никогда масштабная. Открыто одновременно 14 приемных.



Орловцы могут поделиться своими проблемами с депутатами Госдумы Николаем Ковалёвым и Николаем Земцовым, с членом Совета Федерации Владимиром Круглым. Пройдут выездные приёмы в поселках Хомутово и Нарышкино. Декада приема продлится до 3 декабря.





Анна Боева

28 ноября 2017 года







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