В Орловской области будет выбран оператор Системы-112

|
|
В Орловской области будет выбран оператор Системы-112Реализацию мероприятий по созданию Системы-112 в нашем регионе осуществляет государственное казенное учреждение Орловской области «Отряд аварийно-спасательной противопожарной службы».
Как сообщил руководитель департамента промышленности, связи и торговли Орловской области Геннадий Парахин, в настоящее время для обслуживания программно-аппаратного комплекса заключен договор с ООО Научно-технический центр «Фобос-НТ». В ближайшем будущем необходимо выбрать организацию, наделенную официальным статусом «Оператор Системы-112», которая будет иметь целевое финансирование из регионального бюджета.
Проект федерального закона, вводящий понятие «Оператор Системы-112», МЧС России в декабре текущего года планирует направить в Госдуму России.
Как сообщает
информационный портал Орловской области, система-112 Орловской области в дальнейшем станет одним из самых крупных и важнейших элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В регионе определены 3 пилотных муниципальных образования по построению аппаратно-программного комплекса: города Орел, Ливны и Кромской район.