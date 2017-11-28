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В Орловской области будет выбран оператор Системы-112

Как сообщил руководитель департамента промышленности, связи и торговли Орловской области Геннадий Парахин, в настоящее время для обслуживания программно-аппаратного комплекса заключен договор с ООО Научно-технический центр «Фобос-НТ». В ближайшем будущем необходимо выбрать организацию, наделенную официальным статусом «Оператор Системы-112», которая будет иметь целевое финансирование из регионального бюджета.

Проект федерального закона, вводящий понятие «Оператор Системы-112», МЧС России в декабре текущего года планирует направить в Госдуму России.

Как сообщает информационный портал Орловской области, система-112 Орловской области в дальнейшем станет одним из самых крупных и важнейших элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В регионе определены 3 пилотных муниципальных образования по построению аппаратно-программного комплекса: города Орел, Ливны и Кромской район.