Локальные отключения и аварии на объектах ТЭК должны быть сведены к минимуму

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вторник
28.11.2017
18:35:20
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Локальные отключения и аварии на объектах ТЭК должны быть сведены к минимумуТакую задачу поставил врио губернатора Андрей Клычков.
Техническая готовность объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в этом году была достигнута к 15 сентября. Отопительный период на объектах социальной сферы Орловской области начался с 29 сентября, в жилом фонде − с 3 октября.
На аппаратном совещании Андрей Клычков сделал акцент на одной из главных проблем − изношенности тепловых сетей. В настоящее время достигнута договоренность о поэтапной замене теплосетей, составлены графики замены.
В 2018 году Орловская область получит около 59 млн. рублей из федерального бюджета на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.
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