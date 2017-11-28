Новости версия для печати

Локальные отключения и аварии на объектах ТЭК должны быть сведены к минимуму

Техническая готовность объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в этом году была достигнута к 15 сентября. Отопительный период на объектах социальной сферы Орловской области начался с 29 сентября, в жилом фонде − с 3 октября.

На аппаратном совещании Андрей Клычков сделал акцент на одной из главных проблем − изношенности тепловых сетей. В настоящее время достигнута договоренность о поэтапной замене теплосетей, составлены графики замены.

В 2018 году Орловская область получит около 59 млн. рублей из федерального бюджета на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.