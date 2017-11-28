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вторник
28.11.2017
18:35:29
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В Орле прошел областной форум юных тургеневедов "Я родился в Орле…"Форум, посвящённый 200-летию выдающегося русского писателя, провели детская библиотека им. Пришвина и объединённый литературный музей Тургенева.
А участниками стали юные знатоки творчества писателя-земляка и их руководители из всех муниципальных детских библиотек региона, а также школ, лицеев и гимназий Орла и Мценска.
На форуме наградили победителей и призёров областного конкурса детского литературного творчества. Дипломы победителей вручены школьникам из Болхова, Мценска и Орла.
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