Новости версия для печати Две орловские школьницы стали победительницами конкурса «Красота Божьего мира» Накануне были подведены итоги международного конкурса детского творчества. На него были присланы более трех тысяч работ из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии и других стран.



13-летняя Яна Колесникова заняла 1 место в номинации «Основная тематика». Она представила свою работу «У бабушки». Работа «Храм Василия Блаженного» 14-летней Анастасии Рогожниковой получила 3 место в номинации «Роспись по фарфору».

Фото

Награждение победителей пройдёт в Москве, в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя во время закрытия 26 Международных Рождественских образовательных чтений в январе следующего года.Фото Информационное агентство "Православное образование"





Татьяна Курбатова

28 ноября 2017 года







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