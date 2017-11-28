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вторник
28.11.2017
18:35:25
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Две орловские школьницы стали победительницами конкурса «Красота Божьего мира»Накануне были подведены итоги международного конкурса детского творчества. На него были присланы более трех тысяч работ из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии и других стран.
13-летняя Яна Колесникова заняла 1 место в номинации «Основная тематика». Она представила свою работу «У бабушки». Работа «Храм Василия Блаженного» 14-летней Анастасии Рогожниковой получила 3 место в номинации «Роспись по фарфору».
Награждение победителей пройдёт в Москве, в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя во время закрытия 26 Международных Рождественских образовательных чтений в январе следующего года.
Фото Информационное агентство "Православное образование"
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