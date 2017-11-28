Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП Среди них 1 ДТП с пострадавшим. В результате 1 человек получил травмы.



27 ноября в Ливнах около двух часов дня водитель, управляя автомобилем «Опель Вектра», не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован.





Орловское Информбюро

28 ноября 2017 года







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