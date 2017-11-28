Новости версия для печати ГТРК «Орёл» покажет фильм о кикбоксёре Владиславе Туйнове Орловский кикбоксёр Владислав Туйнов вошёл в топ-10 рейтинга лучших бойцов мира. Список составляло международное издание «Combat Press».



Одним из лучших «Орловский бриллиант» был признан после успешного выступления на «Партуш кикбоксинг тур», который проходил в конце октября во французском Лионе. Владислав Туйнов одержал там две победы нокаутами, причём оба были в первых раундах. Победа над Язидом Бусаха сделала орловца чемпионом мира по кикбоксингу по версии A1. И сегодня в 21:20 на канале « Россия-24 » смотрите наш документальный проект «Орловский бриллиант», который расскажет о нелёгком спортивном пути бойца-кикбоксёра Владислава Туйнова.





Антон Киселёв

28 ноября 2017 года







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