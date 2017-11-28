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Орловец Эдуард Трояновский досрочно нокаутировал бойца из Парагвая

Встреча продлилась всего две минуты. То, что российский боксер превосходит соперника, было заметно сразу. Парагваец пропустил от Эдуарда Трояновского правый удар навстречу, после которого уже не смог встать.

Для нашего боксёра это уже 27 победа. 24 - нокаутом. Есть и одно поражение. Парагвайский боец за четыре года на профессиональном ринге одержал 21 победу и проиграл впервые.