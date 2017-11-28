Новости версия для печати В новом году в Орле будет открыто дополнительно две ярмарочные площадки Всего по городу будут работать 14 площадок.



Две ярмарочные площадки откроются перед гипермаркетами на Московской, 67 и Металлургов,17. Всего по городу будут работать 14 площадок, на которых можно купить товары, преимущественно от местных производителей.





Татьяна Напольских

28 ноября 2017 года







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