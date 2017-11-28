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Сегодня между орловским избиркомом и МФЦ заключено соглашение о сотрудничестве

Оно поможет тем орловцам, кто в день голосования будет далеко от дома, выполнить свой долг.

Проголосовать за кандидатуру президента страны в марте будущего года орловцы смогут на избирательном участке «по месту нахождения». Такие изменения внесены в избирательное законодательство. Правда, об этом нужно предупредить заранее.
Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Для этого избирателю необходимо будет обратиться либо в территориальную избирательную комиссию в установленные законодательством сроки, либо в участковую избирательную комиссию. Также можно воспользоваться услугами многофункциональных центров, которые функционируют на территории страны. А также воспользоваться единым порталом государственных услуг». 
При этом человека внесут в новый список, где он будет голосовать, но исключат из списка, где он зарегистрирован. И вот соглашение между избиркомом и МФЦ как раз и поможет принимать и обрабатывать заявления о включении избирателей в списки. Выбрать участок тем, кто окажется далеко от дома в день голосования, нужно в срок от 45 дней до одних суток.


Татьяна Напольских
28 ноября 2017 года

 


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