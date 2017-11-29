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Город Мценск получит автомобиль скорой медицинской помощи за счет резервного фонда Правительства России

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительной закупке в 2017 году автомобилей скорой медицинской помощи для моногородов.

В целях обеспечения в 2017 году моногородов автомобилями скорой медицинской помощи Минпромторгу из резервного фонда Правительства России направляются бюджетные ассигнования в общем размере 680,7 млн рублей для дополнительной поставки в 59 субъектов Федерации новых автомобилей скорой медицинской помощи в соответствии с потребностями регионов и для нужд Федерального медико-биологического агентства, сообщает информационный портал Орловской области.

В 2017 году предусмотрена поставка дополнительно 262 автомобилей скорой медицинской помощи. В соответствии с распределением Орловская область получит один автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» для города Мценска.

Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей. Это позволит ускорить процедуру заключения контрактов на поставку.


Орловское Информбюро
29 ноября 2017 года

 


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