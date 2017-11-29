Парк в микрорайоне «Ботаника» украсила выставка кормушек

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среда
29.11.2017
14:39:41
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Парк в микрорайоне «Ботаника» украсила выставка кормушекИнициаторами акции выступили депутаты Областного и Городского советов.
В середине ноября был объявлен конкурс на лучшую кормушку. На призыв к участию отозвалось 50 человек, удивив организаторов мастерством и фантазией. Самыми лучшими были признаны три работы, однако призы получили все участники. И на память о конкурсе осталась целая галерея симпатичных домиков, которые украсили собой парк и, к тому же, помогут родителям научить детей заботиться о пернатых обитателях зеленой зоны.
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